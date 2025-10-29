Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
|
29.10.2025 18:52:13
PIMCO’s Active Bond ETF Draws Institutional Confidence in a Market That Rewards Skill
Image source: Getty ImagesOn October 9, 2025, ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV disclosed a buy of 87,752 shares of PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (NYSE:BOND), an estimated $8.10 million trade based on the quarter’s average price.According to the SEC filing dated October 9, 2025, ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV increased its holding in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (NYSE:BOND) by 87,752 shares during the quarter. The estimated $8.10 million trade was for the quarter, bringing the fund’s total position in the bond exchange-traded fund to 187,980 shares, valued at $17.55 million as of September 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
