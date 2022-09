Pinterest setzt weltweit zu 100 Prozent auf Ökostrom in Büros

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

Wir bei Pinterest möchten unseren Teil dazu beitragen, nachhaltige Lösungen auf unserer Plattform, in unserem Betrieb und in unseren Communities zu fördern, um eine grünere Welt zu schaffen. Heute verkünden wir einen weiteren Schritt unserer Nachhaltigkeitsstrategie und verpflichten uns, bis 2023 100 Prozent Ökostrom in unseren Büros auf der ganzen Welt zu nutzen. Diese Verpflichtung baut auf unseren bestehenden Bemühungen auf, Energie in unseren Büros einzusparen und unsere globalen Treibhausgasemissionen zu senken.