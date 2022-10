Pinterest und Headspace unterstützen emotionales Wohlbefinden von Creator*innen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

Creator*innen erstellen auf Pinterest Inhalte, mit denen Nutzer*innen dazu inspiriert werden, ein Leben zu erschaffen, das sie lieben. Um unsere Creator*innen bei ihrer täglichen Arbeit noch besser zu unterstützen, geben wir heute eine besondere Partnerschaft bekannt, die es so noch nicht gab: In weltweiter Zusammenarbeit mit der Achtsamkeits-App Headspace unterstützen wir Creator*innen mit einem kostenlosen Abo der App in ihrem emotionalen Wohlbefinden. Headspace bietet eine Reihe von Übungen zur Stressbewältigung, darunter angeleitete Meditationen, Übungen mit Bewegung wie achtsame Spaziergänge und Lauftrainings, Anleitungen zum Atmen und zum Entspannen, Musik zum Konzentrieren und Tipps für besseren Schlaf.