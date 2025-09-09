|
Pistorius gratuliert Lecornu und betont Zusammenarbeit
BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius wünscht seinem bisherigen Amtskollegen Sébastien Lecornu Erfolg und Glück als neuer Premierminister von Frankreich. "Ich freue mich sehr, dass Dir diese große Ehre zuteil wird. In den vergangenen Jahren hast Du Dich mit aller Kraft für die Stärkung der europäischen Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit eingesetzt - und dabei immer auch auf den deutsch-französischen Motor gesetzt", schrieb der SPD-Politiker am Abend.
Er dankte Lecornu für dessen Freundschaft. "Alle, die Dich kennen, wissen, dass Du Dich als Premierminister mit aller Leidenschaft für das Wohl Frankreichs und die deutsch-französische Freundschaft einsetzen wirst." Einen Tag nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron den bisherigen Verteidigungsminister zum Premierminister ernannt./cn/DP/nas
