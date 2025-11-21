PKN ORLEN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PKN ORLEN hat am 20.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,84 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PKN ORLEN 61,01 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 67,94 Milliarden PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at