PKP Cargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PKP Cargo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,69 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PKP Cargo noch ein Gewinn pro Aktie von -7,480 PLN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 893,3 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at