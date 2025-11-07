Plains GP A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Plains GP A hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 11,58 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plains GP A 12,71 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at