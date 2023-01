Plug Power Aktienanalyse: Grüner Wasserstoff als Zukunftstechnologie





Plug Power ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Die Konzentration auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur zur Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff macht das Unternehmen zu einem elementaren Player bei „Grüner Energie“ und dem sogenannten „Grünen Wasserstoff“.





Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 als Joint Venture zwischen dem Energieversorger DTE Energy und dem Messtechnikhersteller Mechanical Technology Inc. gegründet. Seit 1999 ist Plug Power an der Börse gelistet und damit für Anleger:innen als Aktie handelbar. Deren Anwendungen in der Elektromobilität, dem Betrieb von Flurfördergeräten und dem stationären Einsatz in Notstromanlagen waren über Jahre hinweg einige der „Hype-Thema“ an der Börse.





Zudem ermöglicht es Plug Power, seinen Kunden verschiedene „End-to-End-Lösungen“ für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für die eigenen Anwendungen in der Lieferkette und Logistik zu nutzen. Dies kann in der Praxis für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Strommarkt und vieles mehr genutzt werden. Weiterhin bietet Plug Power Brennstoffzellenprodukte, die Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen ersetzen, an seine Kunden an. Diese sind unter den Namen GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers patentiert und damit leicht dem Unternehmen zuzuordnen.





Vor allem auf dem nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt sind die Produkte von Plug Power zu finden. Sie unterstützen dort große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. Einige Beispiele, wie die Kooperation mit Renault im Bereich der Lieferfahrzeuge, stellen wir Ihnen hier im Video auch mit Bildern entsprechend vor. Ebenso gehen wir auf die technische Umsetzung und die Aussichten für den ganzen Sektor ein.





Ein spezifisches Problem stellt die defizitäre Entwicklung der Bilanz dar. Denn Plug Power hat bisher noch keinen Unternehmensgewinn erwirtschaftet und bringt damit zwar Phantasie beim Umsatz mit, aber keinen Ertrag für die Anteilseigner. Welche Variante reflektiert der Aktienkurs hierbei mittelfristig?





Das Video zur Plug Power Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Plug Power das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!





Risikohinweis

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



