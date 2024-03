Plus Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Plus Therapeutics äußerte sich am 06.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Plus Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,550 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,250 USD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 4,633 USD und einen Umsatz von 4,66 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at