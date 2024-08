Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,19 Prozent auf 4 736,76 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,000 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,195 Prozent auf 4 736,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 727,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 755,85 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 736,25 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 15.07.2024, bei 4 983,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 100,90 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, bei 4 288,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 1,00 Prozent auf 41,62 EUR), Stellantis (+ 0,91 Prozent auf 14,22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,86 Prozent auf 58,77 EUR), Infineon (+ 0,82 Prozent auf 30,63 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,71 Prozent auf 93,28 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Airbus SE (ex EADS) (-0,30 Prozent auf 134,16 EUR), Enel (-0,29 Prozent auf 6,48 EUR), adidas (-0,18 Prozent auf 216,80 EUR), Eni (-0,17 Prozent auf 14,38 EUR) und Siemens (-0,03 Prozent auf 159,26 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 832 191 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 316,811 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,24 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

