Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,41 Prozent auf 4 860,19 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,121 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,052 Prozent schwächer bei 4 838,02 Punkten in den Montagshandel, nach 4 840,52 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 861,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 835,58 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 827,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 5 064,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 212,95 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,70 Prozent aufwärts. Bei 5 121,71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,32 Prozent auf 96,52 EUR), Stellantis (+ 1,13 Prozent auf 14,52 EUR), UniCredit (+ 1,08 Prozent auf 36,65 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,99 Prozent auf 3,63 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,93 Prozent auf 60,65 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,54 Prozent auf 458,80 EUR), SAP SE (-0,42 Prozent auf 195,98 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,35 Prozent auf 137,10 EUR), adidas (-0,18 Prozent auf 216,60 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 194,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 081 305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 328,750 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

