Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Index-Performance
|
17.06.2026 12:26:56
Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 mittags
Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent auf 5 340,74 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 5 320,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 320,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 342,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 319,85 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,477 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 047,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 024,06 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 490,76 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,74 Prozent nach oben. 5 351,84 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 85,60 CHF), Rolls-Royce (+ 1,31 Prozent auf 14,11 GBP), Rheinmetall (+ 1,29 Prozent auf 1 160,40 EUR), UniCredit (+ 1,07 Prozent auf 78,56 EUR) und Airbus SE (+ 0,95 Prozent auf 187,08 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BAT (-2,16 Prozent auf 44,89 GBP), Rio Tinto (-1,98 Prozent auf 77,36 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,66 Prozent auf 461,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 27,25 EUR) und National Grid (-1,27 Prozent auf 12,08 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 083 854 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 625,225 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der STOXX 50-Werte
Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
17:59
|Verluste in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:07
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Rio Tinto auf 8200 Pence - 'Hold' (dpa-AFX)
|
09:28
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
17.06.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
17.06.26
|Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
17.06.26
|Anleger in London halten sich zurück: Das macht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
17.06.26
|FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rio Tinto-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)