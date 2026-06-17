Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 mittags

Mit dem STOXX 50 geht es aufwärts.

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent auf 5 340,74 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 5 320,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 320,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 342,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 319,85 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,477 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 047,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 024,06 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 490,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,74 Prozent nach oben. 5 351,84 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 85,60 CHF), Rolls-Royce (+ 1,31 Prozent auf 14,11 GBP), Rheinmetall (+ 1,29 Prozent auf 1 160,40 EUR), UniCredit (+ 1,07 Prozent auf 78,56 EUR) und Airbus SE (+ 0,95 Prozent auf 187,08 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BAT (-2,16 Prozent auf 44,89 GBP), Rio Tinto (-1,98 Prozent auf 77,36 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,66 Prozent auf 461,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 27,25 EUR) und National Grid (-1,27 Prozent auf 12,08 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 083 854 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 625,225 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at