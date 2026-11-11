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STOXX 50-Performance 11.11.2026 12:26:35

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 stärker

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 stärker

Am Mittwochmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent auf 5 487,14 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,070 Prozent fester bei 5 467,78 Punkten, nach 5 463,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 513,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 467,78 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 305,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 548,17 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Wert von 4 846,26 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,69 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 9,15 Prozent auf 130,80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,73 Prozent auf 70,86 CHF), BP (+ 2,66 Prozent auf 5,67 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,59 Prozent auf 36,82 GBP) und Rio Tinto (+ 1,42 Prozent auf 64,13 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3,22 Prozent auf 825,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,49 Prozent auf 6,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,15 Prozent auf 569,60 EUR), Novartis (-0,92 Prozent auf 133,24 CHF) und GSK (-0,79 Prozent auf 19,02 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 551 074 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 517,925 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 75,90 -0,26% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 359,20 -1,89% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,76 0,01% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 22,72 -0,22% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,25 -1,29% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 589,80 2,72% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 145,36 0,47% Novartis AG
Rheinmetall AG 771,20 -4,10% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 75,46 -1,57% Rio Tinto plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,17 -0,10% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 281,10 1,59% Siemens AG
Siemens Energy AG 132,30 0,08% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 505,17 -0,05%

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