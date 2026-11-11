Stoxx Europe 50
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|STOXX 50-Performance
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11.11.2026 12:26:35
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 stärker
Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent auf 5 487,14 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,070 Prozent fester bei 5 467,78 Punkten, nach 5 463,95 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 513,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 467,78 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 305,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 548,17 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Wert von 4 846,26 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,69 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.
STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 9,15 Prozent auf 130,80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,73 Prozent auf 70,86 CHF), BP (+ 2,66 Prozent auf 5,67 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,59 Prozent auf 36,82 GBP) und Rio Tinto (+ 1,42 Prozent auf 64,13 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3,22 Prozent auf 825,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,49 Prozent auf 6,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,15 Prozent auf 569,60 EUR), Novartis (-0,92 Prozent auf 133,24 CHF) und GSK (-0,79 Prozent auf 19,02 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 551 074 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 517,925 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,90
|-0,26%
|ASML NV
|1 359,20
|-1,89%
|BP plc (British Petrol)
|6,76
|0,01%
|GSK PLC Registered Shs
|22,72
|-0,22%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,25
|-1,29%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|589,80
|2,72%
|Novartis AG
|145,36
|0,47%
|Rheinmetall AG
|771,20
|-4,10%
|Rio Tinto plc
|75,46
|-1,57%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|44,17
|-0,10%
|Siemens AG
|281,10
|1,59%
|Siemens Energy AG
|132,30
|0,08%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 505,17
|-0,05%
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