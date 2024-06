Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,80 Prozent stärker bei 14 481,50 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 116,087 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,277 Prozent auf 14 406,89 Punkte an der Kurstafel, nach 14 367,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 14 346,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 525,86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.05.2024, den Wert von 15 162,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 13 906,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der SDAX mit 13 707,13 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 4,78 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Punkte.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SAF-HOLLAND SE (+ 9,65 Prozent auf 17,50 EUR), RENK (+ 5,39 Prozent auf 25,32 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,01 Prozent auf 6,75 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,96 Prozent auf 83,40 EUR) und Nagarro SE (+ 2,57 Prozent auf 77,95 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Vitesco Technologies (-1,84 Prozent auf 61,35 EUR), ATOSS Software (-1,50 Prozent auf 230,50 EUR), Pfeiffer Vacuum (-1,12 Prozent auf 158,80 EUR), STRATEC SE (-0,96 Prozent auf 46,35 EUR) und Klöckner (-0,87 Prozent auf 5,73 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 433 343 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 14,825 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,57 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

