NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach einem Treffen mit Managern im Rahmen einer Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Ein Fazit sei, dass die deutschen Verteidigungsausgaben zwischen 2028 und 2029 ein Volumen von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen könnten, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Renk-Anteil werde sich wohl nach Bekanntgabe der Nato-Anforderungen im Juni näher klären./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 13:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 13:27 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.