Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt im Plus

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 15:42 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,57 Prozent auf 18 236,39 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95,463 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,151 Prozent auf 18 160,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18 133,02 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 317,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 128,55 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 18 118,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der SDAX bei 15 982,12 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.02.2025, den Stand von 14 684,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,07 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6,11 Prozent auf 34,40 EUR), Kontron (+ 5,45 Prozent auf 23,22 EUR), Salzgitter (+ 4,20 Prozent auf 53,30 EUR), SFC Energy (+ 3,60 Prozent auf 13,82 EUR) und PVA TePla (+ 3,16 Prozent auf 22,18 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil 1&1 (-3,98 Prozent auf 25,30 EUR), Vossloh (-3,76 Prozent auf 81,80 EUR), GFT SE (-3,40 Prozent auf 18,18 EUR), Schaeffler (-2,65 Prozent auf 10,28 EUR) und Alzchem Group (-2,40 Prozent auf 146,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 516 441 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,798 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at