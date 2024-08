Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

Der SDAX verzeichnet am Dienstag Kursanstiege.

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,71 Prozent auf 14 222,28 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 98,731 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,057 Prozent auf 14 130,13 Punkte an der Kurstafel, nach 14 122,11 Punkten am Vortag.

Bei 14 130,13 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 14 228,15 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 14 317,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2024, wurde der SDAX auf 14 297,43 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Stand von 13 700,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 2,90 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit BayWa (+ 4,67 Prozent auf 13,90 EUR), AUTO1 (+ 3,46 Prozent auf 7,03 EUR), Nagarro SE (+ 2,75 Prozent auf 80,25 EUR), Hypoport SE (+ 2,56 Prozent auf 264,00 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,55 Prozent auf 1,13 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,62 Prozent auf 17,61 EUR), STRATEC SE (-0,83 Prozent auf 41,85 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-0,62 Prozent auf 6,37 EUR), TAKKT (-0,56 Prozent auf 10,60 EUR) und PATRIZIA SE (-0,54 Prozent auf 7,31 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 89 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 7,192 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,73 erwartet. Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at