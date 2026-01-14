Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel letztendlich um 0,46 Prozent höher bei 10 184,35 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,821 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 10 137,31 Zählern und damit 0,000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 137,35 Punkte).

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 135,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 184,35 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,591 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 649,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 452,77 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 14.01.2025, mit 8 201,54 Punkten bewertet.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Glencore (+ 2,98 Prozent auf 4,84 GBP), Marks Spencer (+ 2,77 Prozent auf 3,56 GBP), AstraZeneca (+ 2,41 Prozent auf 143,46 GBP), Rio Tinto (+ 2,27 Prozent auf 63,55 GBP) und SSE (+ 2,00 Prozent auf 22,95 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Pearson (-9,55 Prozent auf 9,73 GBP), Sage (-5,00 Prozent auf 10,54 GBP), Ocado Group (-3,39 Prozent auf 2,79 GBP), Intermediate Capital Group (-2,62 Prozent auf 19,73 GBP) und Barratt Developments (-2,38 Prozent auf 3,69 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 92 288 728 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 252,597 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,77 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,51 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at