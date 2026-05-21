Pluszeichen in London: FTSE 100 steigt schlussendlich

Der FTSE 100 kam heute nicht vom Fleck.

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 10 443,47 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,955 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 432,54 Punkten, nach 10 432,34 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 471,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10 353,47 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 2,44 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 10 498,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, mit 10 686,89 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 786,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,95 Prozent zu Buche. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell 3i (+ 3,26 Prozent auf 22,50 GBP), SSE (+ 3,08 Prozent auf 24,09 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,89 Prozent auf 18,86 GBP), Ocado Group (+ 2,26 Prozent auf 2,03 GBP) und Centrica (+ 2,16 Prozent auf 1,99 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Auto Trader Group (-8,81 Prozent auf 4,53 GBP), ConvaTec (-4,95 Prozent auf 2,04 GBP), BT Group (-4,94 Prozent auf 2,20 GBP), RS Group (-3,26 Prozent auf 6,68 GBP) und Airtel Africa (-2,69 Prozent auf 3,25 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 98 231 498 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 263,605 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,32 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at