Pluszeichen in Moskau: RTS liegt nachmittags im Plus

Am Mittwoch erhöht sich der RTS um 15:00 Uhr via MICEX um 0,60 Prozent auf 1 004,53 Punkte. Insgesamt kommt der RTS damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 7,655 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der RTS 0,141 Prozent schwächer bei 997,08 Punkten, nach 998,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des RTS lag am Mittwoch bei 996,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 006,19 Punkten erreichte.

RTS-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den RTS bereits um 0,533 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 1 043,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, stand der RTS bei 1 028,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, verzeichnete der RTS einen Wert von 1 053,46 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 4,30 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des RTS beträgt derzeit 1 091,91 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im RTS

Unter den stärksten Aktien im RTS befinden sich derzeit LSR (+ 3,85 Prozent auf 689,80 RUB), Bashneft Pref (+ 3,11 Prozent auf 1 440,00 RUB), Aeroflot - Russian Airlines (+ 2,66 Prozent auf 41,36 RUB), Phosagro (+ 2,28 Prozent auf 6 788,00 RUB) und Rosneft Oil Company (+ 2,23 Prozent auf 529,40 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen hingegen SOLLERS (-1,32 Prozent auf 1 045,00 RUB), Novolipetsk Steel (-0,98 Prozent auf 206,96 RUB), Polymetal (-0,45 Prozent auf 526,00 RUB), Mechel (-0,28 Prozent auf 203,55 RUB) und Magnitogorsk Iron Steel Works (-0,19 Prozent auf 51,74 RUB) unter Druck.

Welche RTS-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via MICEX 57 698 350 000 Aktien gehandelt. Mit 6,479 Mrd. Euro weist die Yandex-Aktie im RTS derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der RTS-Werte

Die Gazprom PJSC-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

