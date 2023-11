Pluszeichen in Moskau: RTS zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Am Mittwoch bewegte sich der RTS via MICEX zum Handelsschluss 0,53 Prozent fester bei 1 113,03 Punkten. Damit kommen die im RTS enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7,582 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,084 Prozent auf 1 106,27 Punkte an der Kurstafel, nach 1 107,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der RTS bei 1 114,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 101,97 Punkten.

So bewegt sich der RTS auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der RTS bislang ein Plus von 1,98 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bewegte sich der RTS bei 987,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, notierte der RTS bei 999,80 Punkten. Der RTS lag noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, bei 1 143,05 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 15,57 Prozent. Bei 1 114,55 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des RTS. Bei 900,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im RTS

Unter den Top-Aktien im RTS befinden sich derzeit Mechel (+ 2,61 Prozent auf 300,64 RUB), TMK (+ 2,27 Prozent auf 226,96 RUB), TATNEFT Pref (+ 1,82 Prozent auf 609,70 RUB), Sberbank (+ 1,50 Prozent auf 277,40 RUB) und INTER RAO (+ 1,42 Prozent auf 4,31 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen hingegen SOLLERS (-1,64 Prozent auf 931,00 RUB), Severstal (-1,11 Prozent auf 1 376,20 RUB), Norilsk Nickel JSC (-0,94 Prozent auf 17 524,00 RUB), Bashneft Pref (-0,80 Prozent auf 1 617,00 RUB) und JSFC Sistema (-0,72 Prozent auf 16,83 RUB).

Die teuersten Konzerne im RTS

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 57 078 070 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie hat im RTS mit 6,408 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Werte

Die Gazprom PJSC-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten. Die Gazprom PJSC-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at