Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|NASDAQ Composite im Blick
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17.06.2026 18:02:15
Pluszeichen in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite
Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 26 382,92 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,445 Prozent höher bei 26 493,82 Punkten, nach 26 376,34 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 255,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 511,55 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,243 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 26 225,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 22 479,53 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 17.06.2025, mit 19 521,09 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 13,55 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Astro-Med (+ 70,16 Prozent auf 28,40 USD), 3D Systems (+ 11,44 Prozent auf 3,56 USD), FreightCar America (+ 7,62 Prozent auf 9,46 USD), Applied Materials (+ 7,55 Prozent auf 611,14 USD) und Geron (+ 7,20 Prozent auf 1,27 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-16,55 Prozent auf 19,77 USD), Comtech Telecommunications (-13,38 Prozent auf 2,59 USD), Cogent Communications (-3,86 Prozent auf 15,43 USD), Old Dominion Freight Line (-3,00 Prozent auf 224,67 USD) und Adobe (-2,43 Prozent auf 202,29 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7 799 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,429 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,60 erwartet. Im Index verzeichnet die Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 393,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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