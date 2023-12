Pluszeichen in New York: Dow Jones liegt nachmittags im Plus

Aktuell agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Am Mittwoch steht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,06 Prozent im Plus bei 37 579,26 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,048 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,655 Prozent auf 37 311,82 Punkte an der Kurstafel, nach 37 557,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 37 641,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 37 460,61 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,667 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.11.2023, notierte der Dow Jones bei 35 151,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.09.2023, notierte der Dow Jones bei 34 440,88 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, bei 32 849,74 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 13,41 Prozent. Bei 37 641,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 31 429,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 1,47 Prozent auf 297,28 USD), Chevron (+ 0,57 Prozent auf 152,50 USD), Microsoft (+ 0,53 Prozent auf 375,25 USD), Home Depot (+ 0,51 Prozent auf 353,87 USD) und Goldman Sachs (+ 0,46 Prozent auf 384,21 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Coca-Cola (-0,95 Prozent auf 58,27 USD), Walt Disney (-0,85 Prozent auf 93,13 USD), Johnson Johnson (-0,79 Prozent auf 155,22 USD), Procter Gamble (-0,59 Prozent auf 145,31 USD) und Amgen (-0,53 Prozent auf 276,96 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 4 854 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2,778 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at