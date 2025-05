Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag fester

Am Freitag legt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,07 Prozent auf 20 078,38 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,532 Prozent auf 20 170,37 Punkte an der Kurstafel, nach 20 063,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 19 984,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 203,58 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,750 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19 145,06 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 491,31 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.05.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 18 113,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 4,28 Prozent abwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 22 222,61 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Microchip Technology (+ 11,52 Prozent auf 54,80 USD), Lucid (+ 7,58 Prozent auf 2,49 USD), Tesla (+ 5,37 Prozent auf 300,12 USD), Enphase Energy (+ 3,87 Prozent auf 50,95 USD) und Marvell Technology (+ 3,54 Prozent auf 59,67 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen CrowdStrike (-4,33 Prozent auf 410,09 USD), Palantir (-2,97 Prozent auf 115,61 USD), Starbucks (-1,75 Prozent auf 80,75 USD), eBay (-1,69 Prozent auf 69,37 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-1,55 Prozent auf 539,20 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 274 212 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,892 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

