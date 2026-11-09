Pluszeichen in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag

Am Mittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 2,45 Prozent stärker bei 25 182,66 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,806 Prozent fester bei 24 777,44 Punkten, nach 24 579,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 24 762,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 272,45 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 27 366,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26 690,62 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 004,54 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,38 Prozent nach oben. Bei 27 722,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Methode Electronics (+ 21,06 Prozent auf 12,30 USD), CIENA (+ 17,85 Prozent auf 272,00 USD), Modine Manufacturing (+ 16,96) Prozent auf 106,89 USD), Monolithic Power Systems (+ 13,65 Prozent auf 1 352,88 USD) und TTM Technologies (+ 11,79 Prozent auf 74,35 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Ionis Pharmaceuticals (-27,57 Prozent auf 28,55 USD), Americas Car-Mart (-12,50 Prozent auf 1,26 USD), Dorel Industries (-8,97 Prozent auf 0,86 USD), Donegal Group B (-8,86 Prozent auf 24,70 USD) und Ceva (-6,16 Prozent auf 25,43 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 53 885 679 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,454 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2027 verzeichnet die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at