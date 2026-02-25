SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
25.02.2026 17:59:01
Pluszeichen in Paris: CAC 40 schlussendlich in Grün
Zum Handelsende notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,47 Prozent fester bei 8 559,07 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,544 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,240 Prozent auf 8 539,62 Punkte an der Kurstafel, nach 8 519,21 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 528,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 560,91 Punkten lag.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,738 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 8 143,05 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Stand von 8 025,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, stand der CAC 40 bei 8 051,07 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,44 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 560,91 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Punkten.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 454 216 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,986 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
