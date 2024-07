Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Start des Mittwochshandels zu

Um 09:12 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,12 Prozent auf 1 947,71 Punkte an. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,255 Prozent auf 1 950,27 Punkte an der Kurstafel, nach 1 945,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 946,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 951,05 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,755 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, wies der SLI 1 950,03 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, wies der SLI einen Stand von 1 907,14 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 03.07.2023, einen Stand von 1 757,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,45 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Lindt (+ 0,86 Prozent auf 10 610,00 CHF), Lonza (+ 0,82 Prozent auf 490,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,76) Prozent auf 50,16 CHF), Temenos (+ 0,72 Prozent auf 63,10 CHF) und SGS SA (+ 0,70 Prozent auf 80,16 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swiss Re (-0,79 Prozent auf 107,10 CHF), Roche (-0,48 Prozent auf 247,30 CHF), Sonova (-0,36 Prozent auf 278,20 CHF), Givaudan (-0,33 Prozent auf 4 268,00 CHF) und Swiss Life (-0,27 Prozent auf 658,40 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 169 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 242,913 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,10 Prozent, die höchste im Index.

