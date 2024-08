Pluszeichen in Zürich: SLI liegt zum Handelsende im Plus

Zum Handelsende hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SLI ging nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 1 919,12 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,326 Prozent auf 1 925,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 918,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 919,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 930,91 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SLI wurde vor einem Monat, am 12.07.2024, mit 2 002,59 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, lag der SLI bei 1 918,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der SLI auf 1 749,46 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 8,82 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,95 Prozent auf 75,28 CHF), Temenos (+ 1,88 Prozent auf 56,80 CHF), Richemont (+ 1,22 Prozent auf 128,20 CHF), Partners Group (+ 0,93 Prozent auf 1 134,50 CHF) und Julius Bär (+ 0,87 Prozent auf 47,68 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Lonza (-1,80 Prozent auf 545,00 CHF), Lindt (-1,54 Prozent auf 10 860,00 CHF), Sonova (-1,52 Prozent auf 278,10 CHF), Givaudan (-1,12 Prozent auf 4 137,00 CHF) und Alcon (-1,12 Prozent auf 79,56 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 693 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 241,483 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

