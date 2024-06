Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Kaum verändert zeigte sich der SLI am fünften Tag der Woche.

Schlussendlich ging der SLI den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 1 987,06 Punkten aus dem Freitagshandel. Zuvor ging der SLI 0,040 Prozent höher bei 1 987,11 Punkten in den Handel, nach 1 986,32 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 978,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 1 993,61 Einheiten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,08 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 882,88 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 07.03.2024, einen Wert von 1 895,25 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, bei 1 773,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,68 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Temenos (+ 5,14 Prozent auf 61,40 CHF), Roche (+ 1,89 Prozent auf 242,60 CHF), Sandoz (+ 1,67 Prozent auf 32,18 CHF), Lindt (+ 0,66 Prozent auf 10 740,00 CHF) und Richemont (+ 0,60 Prozent auf 150,10 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Partners Group (-1,60 Prozent auf 1 165,00 CHF), Lonza (-1,22 Prozent auf 500,20 CHF), Straumann (-1,06 Prozent auf 116,75 CHF), Sika (-0,95 Prozent auf 270,90 CHF) und Geberit (-0,94 Prozent auf 550,80 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 5 297 449 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 259,233 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,75 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

