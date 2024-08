Pluszeichen in Zürich: SMI legt zum Ende des Mittwochshandels zu

Am Mittwoch notierte der SMI via SIX letztendlich 0,29 Prozent stärker bei 12 317,44 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,426 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,359 Prozent höher bei 12 326,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 282,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 12 286,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 352,11 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,214 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, lag der SMI bei 11 993,83 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der SMI mit 11 260,91 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wurde der SMI mit 11 309,25 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,27 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 12 434,03 Punkte. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 1,49 Prozent auf 587,40 CHF), Givaudan (+ 1,48 Prozent auf 4 307,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,48 Prozent auf 48,78 CHF), Partners Group (+ 1,11 Prozent auf 1 184,50 CHF) und Sonova (+ 1,05 Prozent auf 269,30 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Sika (-0,85 Prozent auf 266,80 CHF), Swiss Re (-0,55 Prozent auf 108,45 CHF), Zurich Insurance (-0,23 Prozent auf 483,20 CHF), Richemont (-0,19 Prozent auf 134,00 CHF) und UBS (-0,15 Prozent auf 26,66 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4 510 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 238,269 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,39 zu Buche schlagen. Mit 5,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at