Pluszeichen in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag notiert der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,60 Prozent stärker bei 12 077,17 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,425 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,421 Prozent fester bei 12 055,96 Punkten, nach 12 005,47 Punkten am Vortag.

Bei 12 083,48 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 046,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 12 188,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, wies der SMI einen Wert von 12 003,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 197,72 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,12 Prozent nach oben. Bei 12 483,57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,11 Prozent auf 47,88 CHF), Geberit (+ 1,48 Prozent auf 548,20 CHF), Logitech (+ 1,38 Prozent auf 73,50 CHF), Holcim (+ 1,28 Prozent auf 82,40 CHF) und Partners Group (+ 1,26 Prozent auf 1 207,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Lonza (-0,65 Prozent auf 547,20 CHF), Swisscom (-0,36 Prozent auf 550,00 CHF), Sonova (-0,33 Prozent auf 302,50 CHF), Givaudan (+ 0,15 Prozent auf 4 564,00 CHF) und Nestlé (+ 0,25 Prozent auf 86,98 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 579 594 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,759 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

