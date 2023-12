Pluszeichen in Zürich: SPI-Anleger greifen am Nachmittag zu

Der SPI gewinnt am dritten Tag der Woche an Wert.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0,44 Prozent auf 14 610,14 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,957 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,028 Prozent auf 14 550,13 Punkte an der Kurstafel, nach 14 546,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 550,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 664,75 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, wurde der SPI mit 13 899,63 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, wies der SPI einen Stand von 14 432,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, betrug der SPI-Kurs 14 206,52 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 4,03 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Lalique (+ 13,25 Prozent auf 37,60 CHF), CI Com SA (+ 9,64 Prozent auf 1,82 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 7,50 Prozent auf 12,90 CHF), Idorsia (+ 3,39 Prozent auf 2,01 CHF) und INTERROLL (+ 2,83 Prozent auf 2 545,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Kinarus (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Meyer Burger (-12,49 Prozent auf 0,16 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-11,62 Prozent auf 3,88 CHF), Orascom Development (-5,42 Prozent auf 4,71 CHF) und Talenthouse (-5,00 Prozent auf 0,01 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 93 564 865 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 271,333 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index weist die OC Oerlikon-Aktie mit 8,43 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

