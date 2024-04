Pluszeichen in Zürich: SPI beginnt Handel mit Gewinnen

Um 09:09 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 14 931,90 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,884 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,047 Prozent höher bei 14 904,37 Punkten, nach 14 897,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 931,90 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 895,01 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 1,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, lag der SPI bei 15 259,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, bewegte sich der SPI bei 14 568,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, wurde der SPI mit 14 908,03 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,49 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit SHL Telemedicine (+ 8,46 Prozent auf 5,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 5,75 Prozent auf 44,12 CHF), Meyer Burger (+ 4,00 Prozent auf 0,01 CHF), GAM (+ 3,85 Prozent auf 0,24 CHF) und Sandoz (+ 3,17 Prozent auf 28,95 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Kudelski (-3,80 Prozent auf 1,52 CHF), Tecan (N) (-3,10 Prozent auf 319,20 CHF), Ascom (-3,02 Prozent auf 7,70 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-3,01 Prozent auf 0,09 CHF) und Addex Therapeutics (-2,94 Prozent auf 0,18 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 30 448 770 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 247,577 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die Talenthouse-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at