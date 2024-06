Pluszeichen in Zürich: SPI klettert mittags

Am Mittag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 16 009,18 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,970 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,541 Prozent höher bei 16 078,71 Punkten in den Handel, nach 15 992,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 999,92 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 093,81 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.05.2024, wies der SPI einen Stand von 15 093,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 14 938,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, den Stand von 15 075,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,88 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 093,81 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Molecular Partners (+ 20,44 Prozent auf 4,10 CHF), Arundel (+ 5,63 Prozent auf 0,15 CHF), Gurit (+ 5,19 Prozent auf 62,80 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,46 Prozent auf 1,64 CHF) und MCH (+ 3,92 Prozent auf 5,30 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen GAM (-7,91 Prozent auf 0,26 CHF), Addex Therapeutics (-6,98 Prozent auf 0,07 CHF), Bell (-4,57 Prozent auf 271,50 CHF), SIG Combibloc (-3,95 Prozent auf 17,99 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-3,68 Prozent auf 8,90 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 135 147 981 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 249,150 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

