Pluszeichen in Zürich: SPI notiert am Mittwochnachmittag im Plus

Am Mittwoch klettert der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,45 Prozent auf 15 441,64 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,885 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,257 Prozent stärker bei 15 411,87 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 372,36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 15 411,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 458,98 Zähler.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 2,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 224,39 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 08.02.2024, den Stand von 14 591,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, wies der SPI einen Wert von 15 291,99 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,98 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Evolva (+ 10,42 Prozent auf 1,00 CHF), Arundel (+ 6,87 Prozent auf 0,14 CHF), Kudelski (+ 5,71 Prozent auf 1,48 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 5,41 Prozent auf 42,90 CHF) und Sandoz (+ 4,14 Prozent auf 31,47 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil HOCHDORF (-10,55 Prozent auf 11,45 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-9,98 Prozent auf 9,38 CHF), DocMorris (-8,78 Prozent auf 75,35 CHF), Peach Property Group (-6,81 Prozent auf 10,40 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-4,80 Prozent auf 35,70 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41 546 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,931 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

