Pluszeichen in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der SPI gewann am Mittwoch an Wert.

Der SPI sprang im SIX-Handel letztendlich um 0,24 Prozent auf 14 897,33 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,919 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,070 Prozent stärker bei 14 872,81 Punkten in den Handel, nach 14 862,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 969,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 848,41 Punkten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 328,51 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 17.01.2024, einen Wert von 14 523,78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, stand der SPI noch bei 14 844,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,25 Prozent aufwärts. Bei 15 480,85 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Arundel (+ 19,87 Prozent auf 0,18 CHF), Spexis (+ 8,73 Prozent auf 0,06 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 8,36 Prozent auf 9,85 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,86 Prozent auf 0,19 CHF) und Klingelnberg (+ 5,41 Prozent auf 17,55 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Idorsia (-15,35 Prozent auf 1,82 CHF), CI Com SA (-12,99 Prozent auf 1,34 CHF), SHL Telemedicine (-7,80 Prozent auf 4,61 CHF), AIRESIS (-7,31 Prozent auf 0,48 CHF) und GAM (-6,40 Prozent auf 0,23 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 253 906 532 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 250,117 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die Talenthouse-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at