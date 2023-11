Pluszeichen in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,63 Prozent auf 13 701,34 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,798 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,479 Prozent höher bei 13 681,41 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 616,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 13 701,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 681,41 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 1,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 368,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2023, notierte der SPI bei 14 927,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, verzeichnete der SPI einen Wert von 13 745,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 büßte der Index bereits um 2,44 Prozent ein. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Kinarus (+ 33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Relief Therapeutics (+ 6,63 Prozent auf 2,09 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,60 Prozent auf 0,05 CHF), Montana Aerospace (+ 4,58 Prozent auf 11,42 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 4,58 Prozent auf 11,88 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Evolva (-6,73 Prozent auf 2,91 CHF), Molecular Partners (-2,44 Prozent auf 3,20 CHF), ALSO (-1,73 Prozent auf 227,00 CHF), Basler Kantonalbank Partizipsch (-1,25 Prozent auf 63,40 CHF) und Straumann (-1,17 Prozent auf 105,70 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die Kinarus-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 500 110 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 263,256 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die OC Oerlikon-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

