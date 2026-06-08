POCML 6 legte Quartalsergebnis vor

POCML 6 hat am 05.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

POCML 6 vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at