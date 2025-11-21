Polar Power: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Polar Power veröffentlichte am 19.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 74,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at