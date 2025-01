POLITIK-BLOG/ZDF-Politbarometer: Merz bei K-Frage auf Vormarsch

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

ZDF-Politbarometer: Merz bei K-Frage auf Vormarsch

In der K-Frage hat sich laut einer Umfrage für das ZDF-Politbarometer Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz klar an die Spitze gestellt. Gefragt, wen man von den vier Kanzlerkandidaten am liebsten als Bundeskanzler/in sehen würde, liegt Merz mit 31 Prozent (plus 4) wieder klar vor dem grünen Spitzenkandidaten Robert Habeck mit 25 Prozent (minus 2). Deutlich weniger wollen Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD (16 Prozent; plus 2) oder Alice Weidel von der AfD (15 Prozent; unverändert) am liebsten im Kanzleramt sehen. Stellt man die K-Frage jeweils nur auf zwei Personen bezogen, dann schneidet Scholz deutlich besser ab als in der größeren Gruppe, da sich dann das eher linke politische Lage relativ geschlossen hinter ihn stellt. Bei der Zuspitzung auf die Frage Scholz oder Merz kommt Scholz auf 42 Prozent (plus 1) und Merz auf 46 Prozent (plus 2). Vor die Wahl gestellt, sich zwischen Merz und Habeck als nächstem Bundeskanzler entscheiden zu müssen, liegt Merz mit 50 Prozent (plus 6) wieder deutlich vor Habeck mit nur noch 37 Prozent (minus 4), so das Politbarometer.

January 24, 2025