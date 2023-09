POLITIK: Macron-Staatsbesuch nun in der ersten Jahreshälfte 2024 angepeilt

PARIS/BERLIN (dpa-AFX) - Der Anfang Juli kurzfristig abgesagte Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Deutschland wird möglicherweise in der ersten Jahreshälfte 2024 nachgeholt. Man sei im Gespräch darüber, einen neuen Termin im ersten Halbjahr zu finden, teilte das Bundespräsidialamt am Freitag nach dem Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstagabend in Paris mit.

Macron und Steinmeier hatten sich zusammen mit ihren Frauen Brigitte Macron und Elke Büdenbender zu einem Abendessen im Élyséepalast getroffen. Der auf zwei Stunden angesetzte Termin habe am Ende drei Stunden gedauert, hieß es aus dem Bundespräsidialamt weiter. Das Gespräch sei sehr freundschaftlich gewesen und habe alle aktuellen nationalen und europäischen Themen umfasst.

Macron wollte eigentlich Anfang Juli nach Deutschland kommen. Als Stationen waren Ludwigsburg in Baden-Württemberg, Berlin und Dresden vorgesehen. Es wäre der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren gewesen. Macron sagte ihn aber kurzfristig wegen der Krawalle in Frankreich nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle ab. Beide Seiten versicherten schon damals, dass die Visite möglichst bald nachgeholt werden solle./sk/DP/he