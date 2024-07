Politiker und Verbände wollen kundenfreundlichere Bahncard

BERLIN (Dow Jones)--SPD, CDU und die Sozialverbände fordern die Deutsche Bahn auf, die seit Juni nur noch digital verfügbare Bahncard auch für Menschen ohne Handy und Internet zugänglich zu machen. Die verbraucherpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nadine Heselhaus, sagte der Rheinischen Post: " Digitalisierung bringt - wenn sie gut gemacht ist - viele Vorteile. Das darf jedoch nicht dazu führen, dass eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen wird."

Unionsfraktionsvize Steffen Bilger (CDU) sagte dem Blatt, die Bahn habe eine besondere Verantwortung als Unternehmen, "auf das Millionen Reisende jeden Alters angewiesen sind. Deshalb sollte eine Wahlmöglichkeit zwischen digital und analog bestehen". Die Präsidentin des Sozialverbanden VdK, Verena Bentele, sagte dem Blatt, zwar biete die Bahn Kunden ohne Smartphone an, ein Ersatzdokument in DB-Reisezentren zu bekommen. "Leider wird das zu wenig von der Bahn beworben, und von unseren Mitgliedern hören wir, dass es auch noch nicht flächendeckend umgesetzt wird", so Bentele. Die Bahn müsse Wege anbieten, "wie wirklich jeder die Rabatte durch die Bahncard wahrnehmen kann".

