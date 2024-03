Polizei: Festnahme bei Bauerndemo in Brüssel wegen Molotow-Cocktails

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Polizei hat bei Bauernprotesten in Brüssel eigenen Angaben zufolge eine Person festgenommen, weil sie Molotow-Cocktails in Richtung der Sicherheitskräfte geworfen haben soll. Die Beamten setzten außerdem Tränengas ein und verhinderten, dass Traktoren die Absperrungen durchbrachen, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Zwei Polizisten seien verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Sie seien 11 beziehungsweise 13 Tage arbeitsunfähig.

Angesichts eines Treffens der EU-Landwirtschaftsminister in Brüssel hatten laut Polizei Landwirte mit rund 250 Traktoren gegen die Agrarpolitik der EU protestiert. Auf Bildern war am Dienstag zu sehen, dass nahe dem Gebäude der Europäischen Kommission Gegenstände wie Fahrräder und Mülltonnen von einer Überführung geworfen wurden. Nach Polizeiangaben wurden zudem an verschiedenen Orten große Mengen an Autoreifen und Stroh in Brand gesetzt.

Immer wieder zog am Dienstag schwarzer Rauch in den Himmel über Brüssel. Mehrere Straßen und Tunneln wurden für den Verkehr gesperrt. Die ersten Bauern waren laut Polizei bereits am Montagabend in die Stadt gekommen. Bei Bauernprotesten in Brüssel war es bereits vor wenigen Wochen ebenfalls zu Gewalt gekommen. Damals hatten sich aber noch Landwirte mit geschätzt 900 Traktoren beteiligt./svv/DP/ngu