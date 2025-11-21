Polski Koncern Miesny Duda legte Quartalsergebnis vor

Polski Koncern Miesny Duda stellte am 19.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Polski Koncern Miesny Duda hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,80 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,460 PLN je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Polski Koncern Miesny Duda mit einem Umsatz von insgesamt 962,3 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 4,45 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at