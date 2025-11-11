Poly Medicure: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Poly Medicure hat am 08.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 9,06 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Poly Medicure 9,01 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,44 Milliarden INR – ein Plus von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Poly Medicure 4,20 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at