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16.10.2026 06:31:29
Polycab India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Polycab India lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 64,87 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 45,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,90 Prozent auf 98,99 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Experten hatten einen Gewinn von 54,42 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 88,88 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.at
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