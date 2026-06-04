Pond Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pond Technologies präsentierte in der am 02.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Pond Technologies ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at