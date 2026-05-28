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28.05.2026 06:31:29
Pony AI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Pony AI hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,91 HKD. Im Vorjahresquartal hatten -0,950 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 267,6 Millionen HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108,8 Millionen HKD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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