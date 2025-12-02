RISE Aktie

RISE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 07:06:00

PoPP: RISE erhält von Gematik Auftrag für Nachweis der Patientenanwesenheit

Der neue TI-Dienst „Proof of Patient Presence“ soll das E-Rezept stabilisieren und die Telemedizin erleichtern. Gematik beauftragt RISE mit der Umsetzung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RISE Inc.mehr Nachrichten