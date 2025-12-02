RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
02.12.2025 07:06:00
PoPP: RISE erhält von Gematik Auftrag für Nachweis der Patientenanwesenheit
Der neue TI-Dienst „Proof of Patient Presence“ soll das E-Rezept stabilisieren und die Telemedizin erleichtern. Gematik beauftragt RISE mit der Umsetzung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
