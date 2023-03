Porsche-Aktie in Rot: Mitarbeiter erhalten für 2022 hohe Sonderzahlung - Porsche baut auch elektrischen Cayenne in Bratislava

Anspruch auf die 9.050 Euro haben rund 27.000 Mitarbeiter, wie die Automobilwoche berichtet. "Unsere Mitarbeiter sollen angemessen am Erfolg des Unternehmens teilhaben. Das hat Tradition bei Porsche ", sagte Personalchef Andreas Haffner im Gespräch mit der Zeitung. Aus diesem Grund habe die Volkswagen -Tochter auch einen Bonus in Höhe von 3.000 Euro für den erfolgreichen Börsengang im September vergangenen Jahres bezahlt.

Bei BMW bekommt ein Facharbeiter mit entsprechender Eingruppierung laut Automobilwoche 9.000 Euro Erfolgsbeteiligung zuzüglich Gutschriften für die Altersvorsorge. Mercedes zahlt bis zu 7.300 Euro, bei Audi fließen für 2022 bis zu 8.150 Euro Bonus. Bei der Kernmarke VW erhalten Beschäftigte bis zu 3.630 Euro.

Porsche baut auch den elektrischen Cayenne in Bratislava

Auch in der elektrischen Variante soll der große Porsche-SUV Cayenne im VW-Mehrmarkenwerk Bratislava gefertigt werden. In einer Mitteilung des Sportwagenherstellers heißt es, auch die vierte Generation werde in der slowakischen Hauptstadt montiert. Der Marktstart des Modells, das rein elektrisch angetrieben wird, ist für die zweite Hälfte des Jahrzehnts geplant. Seit 2017 läuft der Cayenne komplett in Bratislava vom Band.

Auf XETRA fällt die Porsche-Aktie zeitweise um 1,13 Prozent auf 114,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)